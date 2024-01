Esercitazioni in chiave-Venezia, sabato rifinitura e conferenza

Video-analisi, attivazione con e senza palla, torelli, esercitazioni tattiche in chiave-Venezia e conclusioni in porta finali. Questo il programma mattutino seguito dalla Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco a due giorni dalla sfida con gli arancioneroverdi di domenica pomeriggio al “Penzo” (ore 16.15).

Agenda. Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtimi Kasami e Ronaldo Vieira hanno seguito i rispettivi percorsi riabilitativi. Domani, sabato, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo e dalla partenza in volo charter per l’aeroporto “Marco Polo” di Tessera.