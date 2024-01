Ripresa in due gruppi al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

Mattuttino in due gruppi per la Sampdoria, subito al lavoro dopo la sconfitta di Venezia. I blucerchiati maggiormente impiegati al “Penzo” hanno svolto una seduta di scarico tra terapie e palestra; gli altri blucerchiati disponibili sono invece stati sottoposti ad una seduta completa sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco. Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtim Kasami e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi riabilitativi. Domani, martedì, allenamento pomeridiano in vista dell’anticipo casalingo di venerdì sera con il Parma (ore 20.30).