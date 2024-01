Esercitazioni tattiche in chiave-Parma, mercoledì mattutino

La Sampdoria si avvicina all’anticipo casalingo di venerdì con il Parma (ore 20.30) e lo fa con una seduta pomeridiana sul prato principale del “Mugnaini”. Riunione in sala video, attivazione sul campo, torelli, esercitazioni tattiche e di finalizzazioni: questo il programma dettato da Andrea Pirlo e staff tecnico. Percorsi di recupero per Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtim Kasami e Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, la squadra si ritroverà a Bogliasco per un allenamento mattutino.