Testa al Cittadella: attivazione tecnica e corsa per la Samp

La Sampdoria è tornata all’opera in vista della trasferta di domenica in casa del Cittadella (ore 16.15). Sul prato principale del “Mugnaini” i blucerchiati di Andrea Pirlo sono stati sottoposti ad una seduta pomeridiana a base di attivazione tecnica e sessioni di corsa. Differenziato sul campo superiore per Pajtim Kasami; programmi individuali in palestra per Andrea Conti, Sebastiano Esposito e Ronaldo Vieira. Permesso familiare per Nicola Murru. Domani, martedì, è in agenda a Bogliasco un allenamento mattutino.