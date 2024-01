Attivazione e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì ancora mattutino

Secondo allenamento settimanale al “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la fase di avvicinamento alla trasferta di Cittadella, gara valida per la 22.a giornata della Serie BKT e in programma domenica al “Tombolato” (ore 16.15). Dopo una prima fase di attivazione atletica, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina a base di partitelle a campo ridotto. Differenziato sul campo superiore per Pajtim Kasami e per la prima volta anche per Ronaldo Vieira; programmi di recupero in palestra per Andrea Conti e Sebastiano Esposito. In palestra anche Manuel De Luca che ha svolto una sessione di scarico. Sempre in permesso il neopapà Nicola Murru. Domani, mercoledì, è in agenda a Bogliasco un nuovo allenamento mattutino.