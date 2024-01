Videoanalisi e partitella al “Mugnaini”, sabato rifinitura e partenza

Antivigilia di Cittadella-Sampdoria per i blucerchiati che proseguono a Bogliasco la fase di avvicinamento alla trasferta in Veneto. Dopo una lunga sessione di videoanalisi, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina sul prato principale del “Mugnaini” contraddistinta da attivazione atletica, esercitazioni tecniche sotto forma di possessi e partitella a campo ridotto. Palestra per Andrea Conti e Simone Panada, mentre Sebastiano Esposito e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi iter di recupero: il primo sul campo superiore, il secondo tra scarico programmato in palestra e terapie. Domani, sabato, è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa.