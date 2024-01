Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Modena

Archiviato il successo in casa del Cittadella, Andrea Pirlo e staff hanno programmato una ripresa immediata al “Mugnaini” di Bogliasco. Domattina, lunedì, si tornerà subito in campo infatti in vista della sfida con il Modena, in programma al “Ferraris” sabato 3 febbraio (ore 16.15).