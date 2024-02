Qui Bogliasco: prima per Piccini, Esposito torna in gruppo

Ancora un allenamento mattutino sulla strada che porta a Sampdoria-Modena di sabato (ore 16.15) allo stadio “Ferraris”. Per la prima volta da blucerchiato ha calcato il campo principale del “Mugnaini” l’ultimo arrivato Cristiano Piccini, subito con i compagni per la sessione prevalentemente tattica predisposta da Andrea Pirlo e staff. In gruppo ha lavorato anche Sebastiano Esposito.

Singoli. Sul fronte dei singoli Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Simone Panada e Ronaldo Vieira hanno invece proseguito i rispettivi percorsi di recupero a Bogliasco; Estanislau Pedrola continua il proprio iter a Desenzano. Intanto gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Nicola Murru hanno evidenziato un sovraccarico ai muscoli posteriori della coscia destra, in assenza di lesioni. La situazione del difensore, alle prese con le terapie del caso, sarà monitorata giornalmente. Domani, giovedì, altra seduta al mattino.