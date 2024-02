Sono ventitré i blucerchiati di Pirlo per Sampdoria-Modena

Al termine della rifinitura mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida interna con il Modena, in programma domani, sabato, al “Ferraris” (ore 16.15) e valida quale 23. a giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per Ebrima Darboe (maglia numero 55) e Cristiano Piccini (numero 2) e per i giovani Gabriele Alesi (numero 45), Giovanni Leoni (numero 46) e Simone Pozzato (numero 47). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.



Difensori: Barreca, Depaoli, Giordano, Gonzaléz, Leoni, Piccini, Stojanovic.



Centrocampisti: Askildsen, F. Conti, Darboe, Girelli, Kasami, Pozzato, Ricci, Yepes.



Attaccanti: Alesi, Álvarez, De Luca, Esposito, Ntanda.