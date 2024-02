Qui Bogliasco: torelli e partitelle per la Samp, Manfredi in visita

Allenamento con visita per la Sampdoria, impegnata al “Mugnaini” di Bogliasco nella preparazione alla trasferta di sabato a Pisa (ore 16.15). L’azionista di riferimento Matteo Manfredi ha incontrato Andrea Pirlo, staff e squadra prima di una seduta mattutina a base di attivazione, torelli e partitelle a pressione.

Singoli. Sul fronte dei singoli differenziati sul campo per Fabio Depaoli e Nicola Murru. Individuale e terapie per Pajtim Kasami (a causa di un risentimento alla coscia destra riferito al termine della partita con il Modena). Percorsi di recupero per Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira. Samuel Ntanda ha invece riportato una lieve distorsione del ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. L’attaccante, visitato dal dottor Claudio Mazzola, consulente ortopedico del club, sarà rivalutato la prossima settimana. Domani, giovedì, altra sessione mattutina.