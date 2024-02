Ripresa tra tecnica e possessi, esami per Esposito

La Sampdoria è tornata in campo a Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con il Brescia, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris” (ore 16.15). Sul campo principale del “Mugnaini” Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta a base di attivazione, esercitazioni tecniche, possessi e partitella in spazi ridotti.

Singoli. Sessione di scarico programmata per Fabio Depaoli e Cristiano Piccini. Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Samuel Ntanda, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira proseguono invece i rispettivi percorsi individuali di recupero. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Sebastiano Esposito hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al quadricipite della coscia destra. La situazione dell’attaccante verrà rivalutata la prossima settimana. Domani, martedì, nuovo appuntamento mattutino.