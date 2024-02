Tattica e partitella per la Samp, Benedetti e Kasami in gruppo

Prosegue con una seduta mattutina a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga con il Brescia di sabato (ore 16.15). Sul campo principale del “Mugnaini”, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, torelli, esercitazione tattica e partitella a campo ridotto.

Iter. Totalmente in gruppo Leonardo Benedetti e Pajtim Kasami, mentre Nicola Murru è stato esentato in via precauzionale dalla partitella. Matteo Ricci ha terminato anzitempo l’allenamento per un problema muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. Migliorano le condizioni di Samuel Ntanda e Gerard Yepes, attesi con i compagni nella seduta di domani mattina, giovedì, giorno in cui inizierà in anticipo il ritiro pre-partita.

Incontro. Dopo pranzo in comune, si è svolto un incontro nell’ambito dell’Integrity Tour, progetto promosso da AIC e Lega B insieme con il Ministero dell’Interno attraverso la Direzione Centrale Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.