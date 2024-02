Kasami la sblocca ma non basta, Adorni salva il Brescia nel recupero

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e biancazzurri clicca qui.

Sampdoria 1

Brescia 1

Reti: s.t. 17′ Kasami, 49′ Adorni.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Piccini (35′ s.t. Leoni), Ghilardi, González; Depaoli, Kasami, Yepes (41′ s.t. Askildsen), Darboe (24′ s.t. Benedetti), Barreca; Álvarez (41′ s.t. Stojanovic); De Luca (41′ s.t. Ntanda).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Girelli, Langella, Alesi, Pozzato, Uberti.

Allenatore: Pirlo.

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares (12′ s.t. Mangraviti); Bisoli, Van de Looi (26′ s.t. Paghera), Bertagnoli (32′ s.t. Besaggio); Bjarnason (12′ s.t. Ferro); Moncini, Bianchi (1′ s.t. Jallow).

A disposizione: Avella, Huard, Cartano.

Allenatore: Maran.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Assistenti: Tegoni di Milano e Cipressa di Lecce.

Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

VAR: Abisso di Palermo.

AVAR: S. Longo di Paola.

Note: espulso al 34′ s.t. Maran per proteste; amminiti al 24′ p.t. Moncini, al 26′ p.t. Darboe, al 7′ s.t. Fares per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 6′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.409 (incasso 51.837 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.