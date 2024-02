Ripresa in due gruppi a Bogliasco, lunedì allenamento mattutino

Domenica di lavoro per la Sampdoria. Andrea Pirlo e staff hanno come di consueto alla ripresa diviso la squadra in due gruppi: lavori di scarico in palestra e terapie per i maggiormente impiegati con il Brescia; seduta prevalentemente atletica sul prato principale del “Mugnaini” per il resto del gruppo, compreso Andrea Conti.

Programma. Percorsi individuali per Fabio Borini, Sebastiano Esposito, Simone Giordano, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola. Terapie anche per Matteo Ricci: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione severa al muscolo bicipite femorale destro con interessamento della porzione tendinea. Domani, lunedì, è in programma un altro allenamento mattutino mentre Ronaldo Vieira sarà sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra presso il Wellington Hospital di Londra.