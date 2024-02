Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Cremonese

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviato il successo in casa del Cosenza, la Sampdoria si ritroverà già nel pomeriggio di domani, sabato, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con la Cremonese, in programma al “Ferraris” martedì 27 febbraio (ore 20.30)