Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, domenica seduta mattutina

Rientrata nella notte da Cosenza, la Sampdoria si è rimessa subito all’opera, nel pomeriggio, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la gara con la Cremonese, avversario martedì al “Ferraris” (ore 20.30) nella 27.a giornata della Serie BKT. Scarico tra palestra e terapie per i calciatori maggiormente impegnati in Calabria; allenamento completo sul campo superiore a base di attivazione, esercitazioni tecniche e atletiche, quindi partitella in spazi ridotti.

Gruppo. Fabio Borini ha lavorato completamente con i compagni mentre Andrea Conti ed Estanislau Pedrola hanno svolto soltanto la prima parte in gruppo per poi proseguire con un lavoro sul campo con e senza pallone. Percorsi individuali tra campo e palestra per Sebastiano Esposito e Nicola Murru; terapie per Matteo Ricci; decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira. Domani, domenica, è in agenda una seduta mattutina.