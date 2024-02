Meno due alla Cremonese, lunedì rifinitura pomeridiana

Sole sul “Mugnaini” di Bogliasco e Sampdoria che prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida casalinga di martedì sera con la Cremonese (ore 20.30). Andrea Pirlo e staff hanno continuato la distinzione tra i maggiormente impiegati a Cosenza (divisi tra una prima parte in gruppo e lavori specifici tra campo e palestra) e il resto della rosa (alle prese con una sessione mattutina incentrata principalmente sulle conclusioni in porta). Sedute differenziate per Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola; terapie per Matteo Ricci; decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira. Domani, lunedì, la squadra tornerà all’opera nel pomeriggio per la rifinitura.