Ripresa in due gruppi per la Samp, giovedì mattutino

Sampdoria subito in campo al “Mugnaini” di Bogliasco. Come di consueto alla ripresa, Andrea Pirlo e staff hanno diviso in due gruppi i blucerchiati: da una parte i maggiormente impiegati con la Cremonese (alle prese con sedute di scarico tra palestra e sala massaggi); dall’altra il resto dei calciatori disponibili (impegnati in un allenamento completo sul campo superiore).

Singoli. Sul fronte dei singoli Fabio Depaoli è rimasto a riposo per sintomi parainfluenzali; terapie per Leonardo Benedetti in attesa degli esami strumentali ai quali si sottoporrà nelle prossime ore. Sessioni individuali per Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtim Kasami, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Matteo Ricci; decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira. Domani, giovedì, appuntamento mattutino.