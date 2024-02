Verso la Feralpisalò: mattutino di partitelle, venerdì si replica

Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica pomeriggio a Piacenza (ore 16.15), stadio di casa della Feralpisalò. Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Andrea Pirlo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione e partitelle, prima a pressione e poi in spazi più ampi ma con porticine.

Singoli. Sul fronte dei singoli Cristiano Piccini e Gerard Yepes (comunque in gruppo per la fase atletica) hanno prolungato i lavori di scarico post-partita. Ancora a riposo Fabio Depaoli per sintomi parainfluenzali. Sessioni individuali per Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Pajtim Kasami, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Matteo Ricci; decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira.

Esami. Intanto gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Leonardo Benedetti hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale destro. Il centrocampista ha già iniziato le terapie del caso. Domani, venerdì, si replica al mattino.