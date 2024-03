Due giorni di riposo, mercoledì la ripresa in vista dell’Ascoli

Lunedì e martedì di riposo, poi la Sampdoria si ritroverà a Bogliasco per cominciare a preparare la sfida casalinga con l’Ascoli, in programma lunedì 11 marzo al “Ferraris” (ore 20.30). L’appuntamento al “Mugnaini” è fissato nella mattinata di mercoledì, quando i blucerchiati di Andrea Pirlo sosterranno una serie di test atletici a gruppi, per poi tornare in campo nel pomeriggio.