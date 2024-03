Test Mapei e partitelle al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Mattinata di test Mapei Sport, utili per fotografare la condizione atletica dei singoli e monitorarne i processi di allenamento; pomeriggio di lavoro sul campo superiore, incentrato principalmente su torelli e partitelle in spazi ridotti. Questo il programma di giornata al “Mugnaini” di Bogliasco, dove Andrea Pirlo, dopo un inizio settimana di riposo assoluto, ha ritrovato i suoi in vista della sfida casalinga con l’Ascoli (lunedì, ore 20.30).

Individuali. Pajtim Kasami ha sostenuto l’attivazione con il gruppo per poi dedicarsi a corse individuali di recupero; recupero aggiuntivo ma in palestra per Fabio Depaoli e Valerio Verre. Sedute differenziate per Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Nicola Murru, Estanislau Pedrola, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Domani, giovedì, appuntamento mattutino.