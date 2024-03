Esercitazioni tattiche in chiave-Ascoli, sabato seduta al mattino

Allenamento pomeridiano per la Sampdoria, alle prese con la preparazione al posticipo casalingo di lunedì sera con l’Ascoli (ore 20.30). Nelle esercitazioni andate in scena sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Andrea Pirlo e staff si sono concentrati principalmente sugli aspetti tattici. Con il gruppo anche Fabio Borini e Fabio Depaoli mentre Valerio Verre ha lavorato a livello individuale sul campo principale. Sessioni differenziate per Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Nicola Murru, Estanislau Pedrola, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Domani, sabato, seduta al mattino.