Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

La Sampdoria è già tornata in campo per iniziare a preparare la trasferta di sabato a Bari (ore 16.15). Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana a due velocità al “Mugnaini” di Bogliasco: scarico tra terapie e palestra per i calciatori maggiormente impiegati con l’Ascoli; seduta completa a base di attivazione, esercitazioni tecniche e partitelle a pressione per il gruppo dei blucerchiati disponibili.

Agenda. Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Nicola Murru, Estanislau Pedrola, Cristiano Piccini e Matteo Ricci proseguono i rispettivi percorsi di recupero. Valerio Verre ha goduto invece di una giornata di permesso familiare. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.