Mattutino tattico al “Mugnaini” in chiave-Bari, giovedì si replica

Prosegue con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria alla trasferta di domenica pomeriggio a Bari (ore 16.15). Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco Andrea Pirlo e staff hanno diretto un allenamento a base di attivazione atletica, circuito tecnico per i calciatori maggiormente impegnati con l’Ascoli, scatti e cambi di direzione per il resto dei disponibili, quindi lavoro tattico per l’intero gruppo.

Singoli. Sul fronte dei singoli, Valerio Verre – rientrato dopo aver usufruito di una giornata di permesso familiare – ha svolto una seduta differenziata programmata. Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Nicola Murru, Estanislau Pedrola, Cristiano Piccini e Matteo Ricci proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero. Domani, venerdì, si replica al mattino.