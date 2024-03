Qui Bogliasco: giochi di posizione e tattica, sabato mattutino

Un solo allenamento ad alta intensità per la Sampdoria. Ancora senza i tre nazionali (Daniele Ghilardi, Giovanni Leoni e Petar Stojanovic), Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta incentrata su attivazione, percorso atletico, giochi di posizione ed esercitazione tattica sotto forma partitella a campo ridotto alla quale ha preso parte anche Valerio Verre.

Appuntamento. Scarico programmato per Fabio Depaoli ed Estanis Pedrola; lavoro specifico in palestra per Darboe. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Domani, sabato, l’appuntamento per la squadra sarà ancora al mattino.