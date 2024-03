Nazionali: i risultati e le presenze dei nove blucerchiati

Sono i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Slovenia – Petar Stojanovic

Amichevole: Malta-Slovenia 2-2 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Amichevole: Slovenia-Portogallo 2-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Repubblica Dominicana Under 23 – Alessandro Ovalle Santos

Amichevole: Paraguay-Repubblica Dominicana 2-0 (in panchina)

Amichevole: Paraguay-Repubblica Dominicana1-2 (in panchina)

Finlandia Under 21 – Arttu Lotjoenen

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Albania-Finlandia 0-0 (in tribuna)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Montenegro-Finlandia 1-2 (in tribuna)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Lettonia 2-0 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Turchia 1-1 (subentrato al 28′ e a segno al 50′)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Gibilterra 1-0 (subentrato all’89’)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Svezia 0-2 (in panchina)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Portogallo-Grecia 2-1 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Danimarca-Grecia 2-1 (titolare e sostituito al 79′)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Grecia-Serbia 3-3 (titolare e sostituito al 61′)

Kosovo Under 19 – Leon Zeqiraj

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Kosovo-Austria 1-0 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Spagna-Kosovo 2-1 (titolare ed in campo per l’intero arco dell’incontro)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Slovenia-Kosovo 2-0 (titolare e sostituito al 46′)

Italia Under 18 – Giovanni Leoni

Amichevole: Italia-Austria 2-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro)

Amichevole: Italia-Austria 2-0 (subentrato al 46′)

Lituania Under 16 – Lukas Mennea

Torneo UEFA Under 16: Lituania-Isole Faroe 5-0 (subentrato al 46′)

Torneo UEFA Under 16: Gibilterra-Lituania 0-7 (titolare, sostituito al 46′)

Torneo UEFA Under 16: Lituania-Islanda 4-1 (titolare e in campo per l’intero arco dell’incontro, a segno al 65′)