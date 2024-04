Ripresa in due gruppi a Bogliasco, mercoledì allenamento mattutino

Archiviato il successo sulla Ternana, la Sampdoria volta immediatamente pagina e si concentra sulla trasferta di Palermo, in programma sabato al “Barbera” (ore 16.15). Andrea Pirlo e staff hanno come di consueto alla ripresa diviso la squadra in due gruppi: lavori di scarico rigenerante per i maggiormente impiegati con i rossoverdi, compreso Cristiano Piccini; seduta incentrata su attivazione atletica e tecnica e partitelle a campo ridotto alternate ad allunghi sul prato superiore del “Mugnaini” per il resto del gruppo.

Agenda. Stefano Girelli è rimasto a riposo perché influenzato. Sebastiano Esposito e Matteo Ricci proseguono i rispettivi percorsi di recupero sul campo; sessioni individuali per Leonardo Benedetti e Andrea Conti. Domani, mercoledì, mattutino in agenda.