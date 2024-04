Domenica di stacco: da lunedì pomeriggio testa allo Spezia

Domenica di stacco per smaltire la sconfitta con il Südtirol e recuperare le energie. Andrea Pirlo ha dato appuntamento alla squadra lunedì pomeriggio, quando a Bogliasco si inizierà a preparare la trasferta in casa dello Spezia, in programma sabato prossimo alle 16.15 allo stadio “Picco”.