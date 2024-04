Esposito in gruppo alla ripresa, lesione di basso grado per De Luca

La Sampdoria si è rimessa in moto. Archiviato il passo falso con il Südtirol, i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di sabato in casa dello Spezia (ore 16.15).

Gruppo. Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di attivazione fisica e tecnica sul campo, esercitazioni per il possesso-palla e partitella finale con quattro porticine, il tutto intervallato da sessioni di corsa. Sebastiano Esposito ha lavorato regolarmente con il gruppo.

Agenda. Scarico supplementare per Pajtim Kasami e Petar Stojanovic; percorsi individuali per Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari (rientrato a Genova dopo la fase di riabilitazione a Bologna) e Ronaldo Vieira. Intanto gli esami clinici ai quali è stato sottoposto in tarda mattinata Manuel De Luca hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato le terapie del caso. Domani, martedì, mattutino in agenda.