Verso lo Spezia: torelli e partitelle, giovedì mattutino

Il sole splende alto sulla Sampdoria che continua la marcia d’avvicinamento alla trasferta di sabato in casa dello Spezia (ore 16.15). Attivazione atletica, torelli e partitelle a pressione: questo l’allenamento pomeridiano diretto da Andrea Pirlo e staff sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco al quale hanno partecipato tutti i blucerchiati disponibili, Pajtim Kasami compreso. Esentati soltanto dall’ultima parte ad alta intensità coloro che necessitavano di recuperi aggiuntivi programmati. Sedute individuali per Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira; terapie per Manuel De Luca. Domani, giovedì, mattutino in agenda.