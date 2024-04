Esercitazioni tattiche in chiave-Spezia, venerdì rifinitura e partenza

Meno due a Spezia-Sampdoria e i blucerchiati si avvicinano al match ligure di sabato al “Picco” (ore 16.15) con una seduta mattutina. Dopo una sessione di video-analisi, l’attivazione in palestra e alcuni torelli, Andrea Pirlo e staff hanno organizzato sul campo principale del “Mugnaini” una serie di esercitazioni tattiche in chiave-bianchi.

Vigilia. Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi individuali; terapie per Manuel De Luca. Domani, venerdì, pranzo in comune a Bogliasco, conferenza della vigilia del mister, rifinitura pomeridiana e partenza per il ritiro nello Spezzino.