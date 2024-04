Samp e Spezia si dividono la posta, reti bianche al “Picco”

Per il match report completo della sfida tra bianchi e blucerchiati clicca qui.

Spezia 0

Sampdoria 0

Spezia (3-4-2-1): Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou; Cassata (11′ s.t. Vignali), Nagy (21′ s.t. Bandinelli), Sa. Esposito, Elia; Verde (36′ s.t. Jagiello), Kouda (21′ s.t. Di Serio); F. Esposito (36′ s.t. Moro).

A disposizione: Zovko, Wisniewski, Cipot, Reca, Gelashvili, Candelari, Bertola.

Allenatore: D’Angelo.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni (15′ s.t. Piccini), Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami (15′ s.t. Girelli), Yepes, Darboe, Barreca (45′ s.t. Giordano); Borini (26′ s.t. Se. Esposito), Álvarez (26′ s.t. Pedrola).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Verre, Depaoli, González, Ntanda.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Cipriani di Empoli.

Quarto ufficiale: Giaccaglia di Jesi.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Nasca di Bari.

Note: ammoniti all’11’ p.t. Leoni, al 13′ p.t. Cassata, al 28′ p.t. Kouda per gioco scorretto, al 41′ s.t. Mateju e Pedrola per reciproche scorrettezze; recupero 2′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 8.750; terreno di gioco in buone condizioni.