Gruppo unico alla ripresa a Bogliasco, martedì mattutino

La Sampdoria è tornata ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga di sabato pomeriggio con il Como (ore 16.15). Andrea Pirlo e staff hanno lavorato su un gruppo unico alla ripresa sottoponendolo ad attivazione ateletica tra palestra e campo principale, esercitazioni tecniche, partitelle e corse finali. Scarico aggiuntivo programmato per Antonio Barreca, Nicola Murru e Petar Stojanovic; individuali di recupero per Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira; terapie per Manuel De Luca. A riposo il febbricitante Giovanni Leoni. Domani, martedì, appuntamento mattutino.