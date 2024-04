Forza e torneo di partitelle, mercoledì pomeridiano

Forza in palestra e trasformazione sul campo superiore sotto forma di torneo di partitelle. Questo l’allenamento mattutino andato in scena sotto la pioggia al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria di Andrea Pirlo intensifica la preparazione alla sfida di sabato con il Como (ore 16.15). Differenziati programmati per Antonio Barreca, Nicola Murru e Petar Stojanovic; palestra per Giovanni Leoni. Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Manuel De Luca, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero. Domani, mercoledì, pomeridiano in agenda.