Tattica anti-Como a Bogliasco, venerdì rifinitura pomeridiana

Festa della Liberazione di lavoro per la Sampdoria, alle prese a Bogliasco con la preparazione alla sfida casalinga di sabato con il Como (ore 16.15). Dopo una sessione di video-analisi, Andrea Pirlo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento prevalentemente tattico sul campo principale del “Mugnaini”, al quale ha partecipato anche Leonardo Benedetti. Terapie per Antonio Barreca; percorsi di recupero per Kristoffer Askildsen, Andrea Conti, Manuel De Luca, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira. Domani, venerdì, conferenza stampa della vigilia del mister e seduta di rifinitura pomeridiana.