Mattutino sul sintetico del “Garrone”, martedì rifinitura e partenza

Meno due alla trasferta di Lecco. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina sul sintetico del “Garrone” di Bogliasco dove, dopo una prima fase di attivazione in palestra, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione sul campo, esercitazione tecnica, quindi sessione tattica e conclusioni in porta.

Programma. Sessione di scarico per Sebastiano Esposito; proseguono i rispettivi percorsi di recupero invece Kristoffer Askildsen, Antonio Barreca, Alex Ferrari, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, martedì, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura che precederà la partenza in pullman in direzione della Lombardia.