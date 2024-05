Subito in campo in chiave-Reggiana, Askildsen e Ferrari in gruppo

La Sampdoria si è rimessa subito in moto in vista della sfida con la Reggiana, in programma al “Ferraris” domenica (ore 15.00). Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco Andrea Pirlo e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano a base di attivazione atletica con e senza palla, esercitazioni tecniche, speed training, partitella a campo ridotto e allunghi. In gruppo alla ripresa hanno lavorato anche Kristoffer Askildsen e Alex Ferrari. Seduta di scarico invece per i maggiormente impiegati nella trasferta di Lecco; percorsi differenziati infine per Antonio Barreca, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, venerdì, appuntamento mattutino.