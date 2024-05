Torelli e partitelle al “Mugnaini”, sabato conferenza e rifinitura

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la fase di avvicinamento alla sfida con la Reggiana, in programma domenica al “Ferraris” (ore 15.00). Attivazione atletica, torelli e partitelle a tema: questo il menù della seduta mattutina andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini”. Sessioni individuali per Antonio Barreca, Stefano Girelli, Nicola Murru e Ronaldo Vieira. Domani, sabato, è in programma nel pomeriggio la seduta di rifinitura che sarà preceduta dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo.