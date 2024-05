Mattutino ad alta intensità, martedì seduta al pomeriggio

Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria al turno preliminare dei playoff in programma venerdì sera in casa del Palermo (ore 20.30). Andrea Pirlo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento mattutino ad alta intensità: forza in palestra, attivazione sul campo principale, torelli, esercitazioni per il possesso e partitella in spazi ridotti.

Singoli. Regolarmente in gruppo Stefano Girelli; alla fase senza pallone ha partecipato anche Ebrima Darboe, che ha poi proseguito con una sessione differenziata. Lavori singoli anche per Leonardo Benedetti (che ha smaltito la febbre) e Nicola Murru. Cure per Estanislau Pedrola. Domani, martedì, seduta al pomeriggio.