Esercitazioni tattiche in chiave-Palermo, mercoledì mattutino

Seduta pomeridiana per la Sampdoria sulla strada che porta al turno preliminare dei playoff in programma venerdì sera in casa del Palermo (ore 20.30). Seduta andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco e incentrata su esercitazioni tattiche in vista della sfida con i rosanero, alla quale hanno partecipato anche Leonardo Benedetti e Ebrima Darboe. Percorso di recupero personalizzato per Nicola Murru, cure per Estanislau Pedrola. Domani, mercoledì, allenamento mattutino.