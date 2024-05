Meno due a Palermo-Sampdoria, giovedì rifinitura e partenza

Meno due a Palermo-Sampdoria. Sotto la pioggia, i blucerchiati proseguono la fase di avvicinamento al turno preliminare dei playoff della Serie BKT 2023/24 che li vedrà impegnati venerdì sera al “Barbera” (ore 20.30).

Programma. Dopo una prima fase di attivazione in palestra, sul campo principale del “Mugnaini” Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su riscaldamento atletico, possessi, esercitazione tattica e finalizzazioni. Stefano Girelli ha interrotto anticipatamente la sessione in via precauzionale a causa di un fastidio muscolare. Personalizzato sul campo per Nicola Murru, terapie per Estanislau Pedrola. Domani, giovedì, è in programma a Bogliasco la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa del tecnico (ore 12.45) e dalla partenza in volo charter verso la Sicilia.