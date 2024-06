La Sampdoria ha scelto la Germania: a Jena il ritiro blucerchiato

La Sampdoria ha scelto la Germania. Sarà la città di Jena a ospitare il ritiro estivo 2024 e la preparazione pre-campionato dell’U.C. Sampdoria.

Revival. Dopo il ritrovo genovese tra test e allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco (il cui programma resta da definire), i blucerchiati di Andrea Pirlo raggiungeranno la Turingia domenica 14 luglio e resteranno nella località tedesca fino a martedì 30 luglio, giorno in cui andrà in scena l’amichevole con il Carl Zeiss, revival dell’ottavo di finale di Coppa delle Coppe 1988/89 (clicca qui per le info sui biglietti).

Livello. Il ritiro della Samp avrà come nodo nevralgico il nuovissimo centro sportivo “Ernst Abbe”. Autentico fiore all’occhiello del club biancogialloblù, la struttura – comprendente cinque campi in erba oltre alla “Ad Hoc Arena”, lo stadio cittadino – sta attualmente ospitando la nazionale inglese impegnata a EURO 2024. Ulteriore dimostrazione questa dell’assoluto livello internazionale degli impianti in cui i nostri ragazzi lavoreranno in vista del debutto in Coppa Italia prima e in Serie B poi.