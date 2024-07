Magdeburg-Sampdoria: info sui biglietti per la seconda amichevole

L’U.C. Sampdoria informa che i biglietti per la gara amichevole Magdeburg-Sampdoria, in programma all'”Avnet Arena” di Magdeburgo sabato 27 luglio (ore 15.00), possono essere acquistati online (clicca qui) al prezzo unico di 10 euro (ridotto 5 euro fino ai 14 anni d’età) per il Settore 15 dello stadio.