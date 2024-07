Seconda giornata di test atletici e seduta tecnica al “Mugnaini”

Secondo giorno di test e allenamenti a Bogliasco per la Sampdoria. Al mattino squadra divisa in due gruppi per sottoporsi alle sessioni atletiche in palestra, quindi nel pomeriggio seduta tecnica sul campo principale del “Mugnaini” agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff. Domani, venerdì, nuovo doppio appuntamento per i blucerchiati che proseguiranno con lo stesso programma giornaliero.