Prima a Bogliasco per Coda, sabato ultimo doppio del pre-ritiro

Meno due alla partenza per la Germania, dove la Sampdoria svolgerà il ritiro estivo presso il nuovissimo centro sportivo “Ernst Abbe” di Jena. Terzo giorno di allenamenti a Bogliasco intanto per i blucerchiati che al mattino si sono divisi in due gruppi tra attivazione, lavori di forza in palestra e cambi di direzione sul campo principale del “Mugnaini”, quindi nel pomeriggio seduta ad alta intensità agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff a base di torelli, esercitazioni tecniche e partitelle in spazi ridotti. Prima volta anche per l’attaccante Massimo Coda, impegnato in una serie di esercitazioni atletiche. Domani, sabato, è in programma l’ultimo doppio della fase di pre-ritiro.