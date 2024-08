Prima a Bogliasco per Tutino, sabato il test a Empoli

Mattinata di lavoro al “Mugnaini” per la Sampdoria di Andrea Pirlo, alle prese con la preparazione estiva in vista del debutto in Coppa Italia e in campionato. Prima a Bogliasco per Gennaro Tutino: il nuovo arrivato ha svolto una prima parte di lavoro con i compagni per seguire poi un programma differenziato. Domani, sabato, i blucerchiati saranno di scena al “Castellani” di Empoli per il quarto test amichevole (ore 18.00, diretta Telenord).