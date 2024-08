Un giorno e mezzo di riposo, lunedì ripresa in chiave-Como

Un giorno e mezzo di riposo assoluto per la Sampdoria. Dopo il successo del “Castellani” con l’Empoli, nella quarta amichevole pre-campionato, Andrea Pirlo ha dato appuntamento ai blucerchiati per il pomeriggio di lunedì, quando al “Mugnaini” di Bogliasco si inizierà a pensare alla sfida con il Como, in programma domenica 11 agosto al “Ferraris” ( e valida quale trentaduesimo della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25.