Ripresa pomeridiana a Bogliasco, mercoledì seduta mattutina

Ripresa pomeridiana per la Sampdoria di Andrea Pirlo che inizia a preparare l’esordio ufficiale in Coppa Italia Frecciarossa con il Como, in programma domenica al “Ferraris”. Smaltiti i due giorni e mezzo di riposo concessi a margine del test con l’Empoli, i blucerchiati si sono ritrovati al “Mugnaini” di Bogliasco per sostenere un allenamento a base di attivazione in palestra e sul campo, allunghi, esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto. Domani, mercoledì, la squadra sosterrà una seduta mattutina.