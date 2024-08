Doppio per la Samp: prima al “Mugnaini” per Vismara

Prosegue con una doppia seduta la fase di avvicinamento della Sampdoria alla sfida con il Como, in programma domenica 11 agosto al “Ferraris” e valida quale trentaduesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25. Andrea Pirlo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi, dedicando l’allenamento mattutino allo sviluppo della forza in palestra con esercizi atletici sul campo. Nel pomeriggio, attivazione sul campo superiore, torneo di partitelle a campo ridotto e prima con i nuovi compagni per il portiere Paolo Vismara. Domani, giovedì, è in programma un allenamento mattutino.