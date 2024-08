Esercitazioni tattiche in vista del Como, Manfredi al “Mugnaini”

Mattinata con visita del presidente al “Mugnaini” di Bogliasco. Matteo Manfredi ha infatti salutato la Sampdoria di Andrea Pirlo, impegnata in una serie di esercitazioni tattiche in vista della sfida di domenica sera con il Como (ore 20.45). Domani, venerdì, si replica: in programma c’è un allenamento mattutino.